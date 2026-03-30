حرس الثورة الإسلامية: اطلاق الموجة 87 من “الوعد الصادق”

بيان العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية حول الموجة 87 من “الوعد الصادق”:

🔹 في الموجة السابعة والثمانين من عملية “الوعد الصادق 4” تحت شعار “يا أبا عبد الله الحسين (ع)” وبإهداء إلى الشهيد الباسل الاميرال الشهيد تنغسيري وشهداء القوات البحرية للحرس الثوري، تم استهداف مراكز القيادة والسيطرة، حظائر الطائرات المسيرة، مستودعات الدعم التسليحي، ومراكز اختباء العسكريين الإرهابيين والطيارين الأمريكيين-الصهاينة في مناطق مختلفة، بما في ذلك خمس قواعد أمريكية في المنطقة، ومراكز عسكرية في جنوب ووسط وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك (خليج حيفا، كريات شمونه، تل أبيب، بئر السبع، ديمونا، الخرج، جُفیر، فيكتوريا وغيرها) بصواريخ باليستية تعمل بالوقود السائل والصلب من طراز عماد، قیام، خرمشهر 4 واسراب الطائرات المسيرة الانقضاضية، وقد أصابت أهدافها بفعالية.

🔹 هذه العملية المشتركة، المتواصلة ومتعددة المراحل، بدأت فجر الليلة الماضية وما زالت مستمرة حتى الآن.

🔹 الهجوم غير المعتاد وغير القانوني لجيش الكيان الصهيوني على مراكز تحلية المياه في الكويت دليل على خبث ووحشية الاحتلال الصهيوني، ويُدين الحرس الثوري هذا الفعل غير الإنساني، ويعلن أن القواعد العسكرية والجنود الأمريكيون والمراكز العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أهدافنا المشروعة.

🔹 من الضروري أن تكون دول منطقة غرب آسيا واعية للتحريض الأمريكي-الصهيوني الذي يهدف إلى زعزعة واستنزاف استقرار المنطقة.