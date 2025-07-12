السبت   
   12 07 2025   
   16 محرم 1447   
   بيروت 10:25
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    تحقيق أولي السبت يفيد أنّ مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطمت انتقلت من وضع التشغيل إلى الايقاف قبل لحظات من تحطم الطائرة بعيد إقلاعها ومقتل 260 شخصا في 12 حزيران-يونيو