المقاومة الاسلامية : أغار مجاهدونا عند س 22:00 على قوّة للعدو قرب حسينيّة مارون الراس على الحدود واشتبكوا معها بالرشاشات والقذائف الصاروخيّة المباشرة، فتم تدمير دبّابة ميركافا ووقوع أفراد القوّة بين قتيل وجريح.