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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد ضحايا المساعدات الذين استهدفهم الاحتلال الصهيوني قرب مصائد الموت إلى 773 شهيداً 5,101 إصابة و41 مفقوداً