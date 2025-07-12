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   12 07 2025   
   16 محرم 1447   
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    المستشفى المعمداني: 4 شهداء و10 مصابين في قصف إسرائيلي على منزل في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة #غزة