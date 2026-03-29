مقر خاتم الأنبياء المركزي: على قادة الجيش الأمريكي قراءة تاريخ إيران جيداً ليتعلموا كيف واجه الإيرانيون الغزاة عبر العصور، وألّا يسوقوا جنودهم إلى الموت والأسَرِ إرضاءً لأوهام رئيسهم