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   15 محرم 1447   
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    القناة 12 الصهيونية: شركة الطيران البولندية LOT تعلن تمديد تعليق رحلاتها إلى “إسرائيل” حتى 21 تموز / يوليو على الأقل