الجمعة   
   12 07 2025   
   15 محرم 1447   
   بيروت 01:07
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    ترامب يصل الجمعة إلى ولاية تكساس في الجنوب الأميركي التي ضربتها فيضانات أسفرت عن 120 قتيلا على الأقل، وسط انتقادات لطريقة تعامل الحكومة والسلطات المحلية مع الكارثة