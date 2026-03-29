مراسل المنار: فجر اليوم تسللت قوة مشاة تابعة للعدو الإسرائيلي الى أطراف بلدة كفرشوبا، واقتحمت ثلاثة منزل هجرها اهلها بسبب العدوان دون أن تعثر على شيء، قبل أن تغادر باتجاه منطقة بوابة حسن عند اطراف البلدة