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   15 محرم 1447   
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    مسؤول في الخارجية الأميركية: إن 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و 246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم