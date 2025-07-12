الجمعة   
   12 07 2025   
   15 محرم 1447   
   بيروت 01:06
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    الخارجية الأميركية تباشر بتسريح أكثر من 1300 موظف الجمعة في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفدرالية بشكل كبير بعد ثلاثة أيام على إصدار المحكمة العليا قرارا يمهّد الطريق لهذا الأمر