الجمعة   
   11 07 2025   
   15 محرم 1447   
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    مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة عيتا الشعب بالتزامن مع صوت انفجار في “حي شواط” لم تعرف طبيعته