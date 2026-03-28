القوات اليمنية استهدفت بالصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة أهدافاً حيوية وعسكرية للعدو الصهيوني

أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء اليوم تنفيذ العملية الثانية في معركة الجهاد المقدس، إسناداً للشعوب العربية والإسلامية في فلسطين والعراق ولبنان وإيران.

وأكد العميد يحيى سريع أن “قواتنا المسلحة بعون الله تعالى وبالتوكل عليه نفذت العملية العسكرية الثانية في ‘معركة الجهاد المقدس’، وذلك بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة والتي استهدفت عدداً من الأهداف الحيوية والعسكرية للعدو الصهيوني جنوبي فلسطين المحتلة”.

ولفت إلى أن “هذه العملية تزامنت مع العمليات العسكرية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله”.

ونوه إلى أن العملية الثانية تأتي “استمراراً في دعم وإسناد جبهات المقاومة في فلسطين التضحية والفداء وعراق المجد والإباء ولبنان الكرامة والصمود وإيران الشموخ والعزة والإباء، وفي إطار التصدي للمخطط الصهيوني في المنطقة وتنفيذاً لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ السابع والعشرين من مارس الجاري”.

وفي ختام البيان، أكد العميد يحيى سريع أن “القوات المسلحة اليمنية وفي إطار تأديتها لواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه أحرار الأمة في جبهات الجهاد والمقاومة، ورداً على جرائم العدو بحق أبناء الأمة وشعوبها وبلدانها، ستستمر بعون الله تعالى وبالتوكل عليه في تنفيذ عملياتها العسكرية خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدو المجرم عن اعتداءاته وعدوانه”.