الجمعة   
   11 07 2025   
   15 محرم 1447   
   بيروت 17:19
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    مسيّرة معادية اغارت على سيارة في المنطقة الواقعة بين بلدتي الشرقية والنميرية جنوب لبنان