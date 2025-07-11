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   15 محرم 1447   
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    كتائب القسام: استهداف دبابة “ميركافا” صهيونية بعبوة أرضية شديدة الانفجار معدة مسبقًا أمس الخميس في منطقة “المسلخ” جنوب غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع