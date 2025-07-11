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   11 07 2025   
   15 محرم 1447   
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    إذاعة جيش العدو: إصابة جنديين في إشتباك شمال غزة بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع على دبابة “اسرائيلية” الليلة الماضية