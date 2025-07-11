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   11 07 2025   
   15 محرم 1447   
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    الرئيس عون: السلام هو حالة اللّا حرب وهذا ما يهمنا الان ومسألة التطبيع غير واردة في سياساتنا الخارجية الراهنة