الجمعة   
   11 07 2025   
   15 محرم 1447   
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    الرئيس عون: نحرص على اقامة علاقات جيدة مع سوريا مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين