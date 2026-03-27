صحيفة “معاريف” العبرية: في الفرقة 36 يكتشفون بعد كل يوم قتال أن حزب الله استعد لمواجهة مع الجيش الإسرائيلي، وبنى منظومات دفاعية ومنظومات يستطيع من خلالها الإيقاع بالقوات المتحركة.