لبنان

الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في بيان لها الجمعة ان يكون الطقس غدا السبت، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال.

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل على الساحل (درجات الحرارة القصوى دون معدلاتها) وحار نسبيا فوق الجبال وفي الداخل، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية ما بين (٣ و٥ درجات).

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31، وزحلة بين 18 و34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة ، في الداخل من 21 الى 38 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط اجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و80%.

-حال البحر: مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام