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   11 07 2025   
   15 محرم 1447   
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    عدد من الجرحى باستهداف مسيّرة إسرائيلية لفلسطينيين في شارع النديم بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة