الجمعة   
   11 07 2025   
   15 محرم 1447   
   بيروت 09:32
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    مراسل المنار: قوات العدو تجاوزت الحدود باتجاه اطراف بلدة بليدا وتسللت لمسافة تزيد عن 800 م داخل الاراضي اللبنانية