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   15 محرم 1447   
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    مجلة بوليتيكو الأمريكية: الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق اتفاقية الشراكة مع “إسرائيل” على خلفية انتهاكها التزامات حقوق الإنسان في قطاع غزة