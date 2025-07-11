الجمعة   
   11 07 2025   
   15 محرم 1447   
   بيروت 03:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الإعلام العبري: ارتفاع عدد الجنود القتلى بتفجير مبنى مفخخ في خانيونس جنوبي قطاع غزة إلى 2 وإصابة 6 آخرين بعضهم بجروح خطرة