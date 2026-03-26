المقاومة الإسلامية: اشتبكنا مع قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر في بلدة دير سريان في محيط المسجد والمدرسة وحقّقنا إصابات مؤكّدة