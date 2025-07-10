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   14 محرم 1447   
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    وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل على الأقل وسقوط عدد من الجرحى في صفوف “الجيش” الإسرائيلي جراء تفجير مبنى مفخخ في خان يونس جنوبي قطاع غزة