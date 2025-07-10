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    مراسل المنار: جرافات معادية محمية بالدبابات تتجاوز الحدود في منطقة وادي هونين و تتوغل الى مقربة من “مكب النفايات” جنوب عديسة بهدف اقفال طريق في الوادي ورفع سواتر ترابية