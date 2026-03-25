“سي أن أن”: ارتفاع عدد الجنود الأميركيين المصابين إلى 290 مع تصاعد المواجهة مع إيران

أفادت شبكة سي أن أن بارتفاع عدد الجنود الأميركيين المصابين في العمليات المرتبطة بالحرب على إيران إلى 290 جندياً، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية.

ويُظهر هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأسبوع الماضي، حين بلغ عدد المصابين نحو 200، في مؤشر على تصاعد الاستهدافات التي تطال القوات الأميركية في المنطقة.

وفي السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن طياراً أميركياً يقود طائرة من طراز إف-35 أُصيب بشظايا، عقب تعرض طائرته للاستهداف خلال مهمة في الأجواء الإيرانية.

كما كانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق مقتل طاقم طائرة تزوّد بالوقود من طراز KC-135، مؤلف من ستة أفراد، إثر سقوطها غربي العراق، إلى جانب مقتل عدد من الجنود في هجمات استهدفت قواعد عسكرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، مع تزايد وتيرة الهجمات المتبادلة بين القوات الأميركية ومحور المقاومة.

المصدر: سي أن أن