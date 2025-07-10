الخميس   
   10 07 2025   
   14 محرم 1447   
   بيروت 21:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    كتائب القسام: ندك تجمعًا لجنود وآليات العدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة “البداو” شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع