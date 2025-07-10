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   14 محرم 1447   
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    سرايا القدس: نبارك العملية النوعية المزدوجة التي نفذها فدائيان فلسطينيان في متجر صهيوني بالقرب من مفترق “غوش عتصيون”