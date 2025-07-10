الخميس   
   10 07 2025   
   14 محرم 1447   
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    السيد الحوثي: عمليات الإسناد في يمن الإيمان والحكمة والجهاد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مستمرة وبوتيرة مرتفعة