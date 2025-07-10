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    الكرملين: توقيع معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان سيساعد في تحقيق الاستقرار في المنطقة وروسيا تدعم هذه العملية وترحب بالحوار المباشر بينهما