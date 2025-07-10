عاجل

الرئيس الإيراني: عدم التزام الوكالة الدولية بالمهنية والحياد وتجاهل الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية يثير الشك بمصداقيتها ويثير الأسئلة حول جدوى عضوية الدول في مثل هذه المنظمات الدولية