المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي: خلال الأيام القليلة الماضية تلقينا رسائل عبر بعض الدول الصديقة تفيد بطلب أميركي لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب وتم الرد عليها بشكل مناسب وفقا للمواقف المبدئية للبلاد