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صحيفة “هآرتس” العبرية: جنودنا يقتلون في غزة ومسؤلو “إسرائيل” يتراقصون في الحفلات ورئيس وزراءها في واشنطن يقول أنه يبحث الصفقة ويشترط شروطًا تعجيزية ستؤدي لاحقا لفشلها إنه العار