الأربعاء   
   09 07 2025   
   13 محرم 1447   
   بيروت 23:18
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    المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: قوات الاحتلال نفذت حزاما ناريا في مدينة غزة ما عرقل عملنا في إنقاذ العالقين