الأربعاء   
   09 07 2025   
   13 محرم 1447   
   بيروت 15:33
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    إعلام العدو: اشتباكات عنيفة بين الجيش “الإسرائيلي” ومسلحين فلسطينيين في قطاع غزة