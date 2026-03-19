مراسل المنار :قصف عنيف في بلدة الطيبة واستدعاء العدو للمروحيات التي نفذت عملية إخلاء للإصابات بعد تعرضهم لإستهداف كبير ادى الى تدمير دبابة بمن فيها من جنود