حرس الثورة: أيها المعتدون الأمريكيون – الصهاينة نحذِّركم مرة أخرى أنكم ارتكبتم خطأً كبيراً باستهدافكم البنية التحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية وجاري تنفيذ الرد على ذلك