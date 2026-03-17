    اطلاق الموجة 58 من الصواريخ الايرانية باستخدام أنظمة دقيقة عالية القدرة

      اعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الثامنة والخمسين من عملية «الوعد الصادق 4» بالنداء المبارك «يا علي أصغر (عليه السلام)»، أُهديت إلى جميع الأطفال الشهداء في حرب رمضان، وخاصة أطفال مدرسة ميناب وأصغر شهيد في حرب رمضان «مجتبى ذو الثلاثة أيام».

      وقد استهدفت العملية أهدافًا في شمال ووسط الأراضي المحتلة، بما في ذلك نهاريا، بيت شيمش، تل أبيب، القدس الغربية، إضافة إلى قواعد الجيش الأمريكي في فيكتوريا وعلي السالم والخرج، وكذلك الأسطول البحري الخامس.

      ونُفذت العملية باستخدام أنظمة دقيقة عالية القدرة، بما في ذلك صواريخ خرمشهر ذات الرؤوس الحربية التي تزن طنين، وصواريخ قدر متعددة الرؤوس، وفتاح، وخيبر شكن، وأنظمة متوسطة المدى مثل فاتح وقيام، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، وذلك ضمن عملية مركّزة التأثير بدأت منذ فجر اليوم، وقد نُفذت بنجاح كامل.

      سقوط صواريخ في اماكن متعددة في تل ابيب وحولون وريشون لتسيون

