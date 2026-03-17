مراسل المنار : القوة الاسرائيلية التي دخلت الى بعض المنازل في شرق بلدة كفرشوبا فجرا وخطفت احد المواطنين لازالت تتمركز قرب موقع الجيش اللبناني المخلى بما يعرف ب ( حسن 1 )