الثلاثاء   
   09 07 2025   
   12 محرم 1447   
   بيروت 01:29
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    ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال بعد قصف منزلاً لعائلة “جودة” بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة إلى 10 شهداء ومفقودين