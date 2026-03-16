الرئيس عون استقبل البطريرك الراعي الذي اعلن تأييد “مبادرته”

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون البطريرك الراعي الذي قال للصحافيين بعد اللقاء: “تشرفت اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية اولا للإطمئنان، وثانيا لتأييد المبادرة التي اعلنها والمتعلقة بالمفاوضات المباشرة مع اسرائيل، كما لما اتخذه بالنسبة للجيش ولقائده، لاننا نريد أن نعبر عن تقديرنا لفخامة الرئيس ولعمله بقيادة الدولة اللبنانية. ونحن مع كل عمل او خطوة يتخذها، وكل ذلك لخير لبنان وهذا امر معروف. وكذلك الامر بالنسبة للجيش، الذي يؤدي الكثير من المهمات من أمن داخلي وامن حدودي وغير ذلك، ونحن نشكر الله ونؤيد الجيش وقائده. كما انني تشرفت، وإذا ما سمحت الظروف، بدعوة الرئيس عون لحضور قداس عيد الفصح كالعادة. هذه هي معظم المواضيع التي طرحناها خلال اللقاء مع فخامة الرئيس الذي سمعت منه كلاما مطمئنا حول هذه القضايا. ونشكر الله”.

الوزير الحجار

واستقبل الرئيس عون وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار وعرض معه للاوضاع الامنية في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة.

واطلع الوزير الحجار الرئيس عون على الاجراءات التي تعتمدها الوزارة لمواكبة تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، لا سيما امن النازحين والمناطق التي نزحوا اليها. كما تطرق البحث الى شؤون مختلف مديريات الوزارة.