الثلاثاء   
   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
   بيروت 23:51
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    الشيخ قاسم: ملتزمون الثوابت ومنها إيماننا بتحرير فلسطين ونحن مع وحدة المسلمين وليس لدينا شيء اسمه فتنة “سنية شيعية”