توضيح: ورد على موقع قناة المنار خبر عاجل يفيد بوقوع غارة على بلدة سُحمر في البقاع الغربي وارتقاء شهداء، يهمّنا التأكيد أن هذا الخبر غير صحيح، إذ لم تُسجَّل أي غارة على البلدة ولم يقع أي شهداء أو إصابات