الثلاثاء   
   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
   بيروت 20:31
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    حاكم مصرف لبنان يطلب من المصارف وشركات الصرافة قبول الأوراق النقدية بالدولار سواء الجديدة منها أم القديمة طالما أنها غير مزورة