الثلاثاء   
   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
   بيروت 20:30
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    وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة العيرونية شمالي لبنان الى 3 أشخاص والجرحى الى 13