الثلاثاء   
   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
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    “حدشوت بزمان”: الجيش الاسرائيلي يعترف بإصابة مكتب نتنياهو في الكرياه “مقر وزارة الحرب” بصاروخ إيراني وسيتم اغلاق المكتب لمدة أربع شهور للصيانة والتجديد