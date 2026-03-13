قيادة الجيش اللبناني: طائرة إسرائيلية ألقت منشورات ورقية فوق مدينة بيروت تتضمن رمزاً لرابط (QR Code) يعود على تطبيق واتساب وآخر على منصة فايسبوك للتواصل مع وحدة الاستخبارات البشرية «الوحدة ٥٠٤»