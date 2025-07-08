الثلاثاء   
   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
   بيروت 18:48
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    تحقيق الجيش الإسرائيلي: وقع الحادث بعد نحو ساعة فقط من دخول كتيبة “نتساح يهودا” إلى الميدان حيث دخلت إحدى السرايا سيرًا على الأقدام تحت تغطية من سرية دبابات ووقعت في حقل ألغام كانت العبوات الناسفة مخفية بإتقان